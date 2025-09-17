Papa torna sul parquet | Il basket è la mia passione
La passione, contrariamente ai vestiti, non si scolorisce mai. Nemmeno dopo anni, un mare di partite e un fiume di emozioni. Francesco Papa il basket ce l’ha nel dna. E proprio grazie al basket è tornato a Cesena dopo 5 anni di assenza, per giocare insieme a un gruppo di amici, quelli della ‘ Livio Neri ’, sui blocchi di partenza del campionato di Prima Divisione. Per riassumere la faccenda serve tornare al tempo in cui al Carisport i Tigers giocavano nel campionato di serie B. Annata 2018-19, con Francesco Papa in campo a prendere rimbalzi, segnare punti e rifilare occhiatacce agli avversari, la squadra arrivò a un canestro dalla promozione in serie A2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
