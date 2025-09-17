Papa torna sul parquet | Il basket è la mia passione

Ilrestodelcarlino.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La passione, contrariamente ai vestiti, non si scolorisce mai. Nemmeno dopo anni, un mare di partite e un fiume di emozioni. Francesco Papa il basket ce l’ha nel dna. E proprio grazie al basket è tornato a Cesena dopo 5 anni di assenza, per giocare insieme a un gruppo di amici, quelli della ‘ Livio Neri ’, sui blocchi di partenza del campionato di Prima Divisione. Per riassumere la faccenda serve tornare al tempo in cui al Carisport i Tigers giocavano nel campionato di serie B. Annata 2018-19, con Francesco Papa in campo a prendere rimbalzi, segnare punti e rifilare occhiatacce agli avversari, la squadra arrivò a un canestro dalla promozione in serie A2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

papa torna sul parquet il basket 232 la mia passione

© Ilrestodelcarlino.it - Papa torna sul parquet: "Il basket è la mia passione"

In questa notizia si parla di: papa - torna

Ultraleggero precipitato nel Vercellese, morti papà e figlia. Guasto all'aeromobile, avaria al motore o un errore umano: cosa non torna

La Madonna del Papa torna a casa. A piedi per 17 giorni fino a Roma per farla benedire da Leone XIV

Roberto Giacobbo torna con Freedom-Oltre confine: nella prima puntata un video inedito di Papa Francesco

Papa torna sul parquet: Il basket è la mia passione; Il Papa ai giovani dell’oratorio: “Pronto a fare una partita di basket insieme a voi”; Cestistica, debutto a pochi passi da papa Leone.

Papa Leone XIV: «Ragazzi giocheremo a basket. Per il tennis meglio aspettare che si calmino le acque. Vi spiego qual è la legge suprema» - Tra questi spicca quello in cui Papa Leone XIV ha promesso una «partita a basket» ai giovani dell'oratorio della parrocchia di San Tommaso da Villanova, dove ha celebrato la ... Lo riporta leggo.it

Il Papa ai giovani dell’oratorio: “Pronto a fare una partita di basket insieme a voi” - La promessa durante la consegna di alcuni doni al Pontefice in occasione della messa presieduta a Castel Gandolfo. Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Papa Torna Parquet Basket