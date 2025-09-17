Papa Leone XIV vicino al popolo di Gaza | Abbiamo fiducia in Dio

“Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza “. Nel giorno del suo onomastico, Papa Leone XIV dedica parte dell’udienza generale del mercoledì all’annoso e doloroso dossier della guerra nell’enclave palestinese in Medio Oriente. Le sue parole, emollienti come un balsamo, riecheggiano in piazza San Pietro tra i fedeli in preghiera ponendo l’attenzione sulle . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La voce di Leone XIV per Gaza "Vicino al popolo palestinese che sopravvive in condizioni inaccettabili" - Da Piazza San Pietro il Pontefice richiama il quinto comandamento - Lo riporta huffingtonpost.it

Papa Leone XIV è vicino alla popolazione di Gaza che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una ... - “Esprimo la mia profonda vicinanza al popolo palestineseche a Gaza continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle ... Riporta farodiroma.it