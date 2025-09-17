Papa Leone XIV sterza | La Chiesa non è democratica

Panorama.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La verità è che papa  Leone XIV, dopo ormai quattro mesi dall’elezione al Soglio di Pietro, sfugge alle etichette. Sbirciando tra i suoi discorsi e le sue indicazioni è difficile arruolarlo. Anche dai primi estratti dell’unica intervista da lui rilasciata come Papa, quelli diffusi ieri e riferiti al dialogo tra  Leone XIV  e la giornalista  Elise Ann Allen, moglie del celebre vaticanista americano  John Allen, sono poco indicativi. O forse lo sono, nonostante  Repubblica  e  Corriere della Sera  con solerzia ieri abbiano spigolato tra le righe per far del Papa un sostenitore della patrimoniale o un critico della democrazia liberale senza troppe spiegazioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

