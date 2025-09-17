papa leone xiv invita i leader religiosi a creare sinergia per la pace

Papa Leone XIV ha rivolto un appello ai partecipanti dell’8° Congresso dei Leader delle Religioni Mondiali e Tradizionali, che si terrà ad Astana, Kazakistan, il 17 e 18 settembre 2025. Il Pontefice ha sottolineato l’importanza di creare una sinergia per la pace, affermando: “Il futuro che immaginiamo – un futuro di pace, fraternità e solidarietà – richiede l’impegno di tutte le mani e di tutti i cuori. Quando i leader religiosi si uniscono in difesa dei più vulnerabili, testimoniano che la fede unisce più di quanto divida”. Il Papa ha invitato i leader delle varie fedi a lavorare insieme per promuovere la dignità umana, proteggere la casa comune e sostenere i più fragili, indicando la religione come fonte di guarigione e riconciliazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

