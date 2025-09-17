Papa Leone su Gaza | Palestinesi costretti a lasciare la propria terra condizioni inaccettabili

All’udienza generale Prevost torna a fare appello per il cessate-il-fuoco, il rilascio degli ostaggi e l’impegno per una soluzione diplomatica negoziata. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Prosegue l’operazione israeliana, Idf: “400 mila persone hanno lasciato Gaza City - Media: dall'alba 33 vittime nella Striscia, di cui 21 a Gaza City; Il Papa riceve il presidente israeliano Herzog: la ricerca di una road map per la popolazione di Gaza; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

papa leone gaza palestinesiIl Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili - Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua "profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto ... Scrive ansa.it

papa leone gaza palestinesiIl Papa su Gaza: 'Dio ha comandato 'non ucciderai'' - Leone XIV lancia un nuovo appello sulla situazione umanitaria a Gaza "davanti al Signore Onnipotente che ha comandato 'Non ucciderai' e al cospetto dell'intera storia umana: ogni persona ha sempre una ... Segnala ansa.it

