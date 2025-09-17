Papa Leone su Gaza | Palestinesi costretti a lasciare la propria terra condizioni inaccettabili

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

La Nato non ha cominciato nessuna guerra, dice Papa Leone XIV

14 settembre 2025 - Compleanno di Papa Leone XIV 70 ANNI I nostri ospiti della RP "G. Si Bari" omaggiano il Papa con i loro Auguri e Parole che vengono dal cuore

Prosegue l’operazione israeliana, Idf: “400 mila persone hanno lasciato Gaza City - Media: dall'alba 33 vittime nella Striscia, di cui 21 a Gaza City; Il Papa riceve il presidente israeliano Herzog: la ricerca di una road map per la popolazione di Gaza; Esercito israeliano: Potente attacco, truppe entrate a Gaza City - Migliaia di israeliani hanno protestato stasera davanti alla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme.

Il Papa, vicino alla gente di Gaza, condizioni inaccettabili - Il Papa, alla fine dell'udienza generale, ha espresso la sua "profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto ... Scrive ansa.it

Il Papa su Gaza: 'Dio ha comandato 'non ucciderai'' - Leone XIV lancia un nuovo appello sulla situazione umanitaria a Gaza "davanti al Signore Onnipotente che ha comandato 'Non ucciderai' e al cospetto dell'intera storia umana: ogni persona ha sempre una