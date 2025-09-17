Papa Leone all’udienza generale nuovo forte appello per Gaza
Udienza del mercoledì per Papa Leone in piazza San Pietro, con un forte appello al cessate il fuoco a Gaza. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Papa Leone XIV ha inviato a Re Carlo III un telegramma di cordoglio per la morte della Duchessa di Kent, morta a 92 anni lo scorso 4 settembre. - facebook.com Vai su Facebook
Udienza Generale 17 settembre, Papa Leone XIV: il tempo silenzioso dell’attesa è grembo di risurrezione - Udienza Generale 17 settembre 2025, Papa Leone parla della speranza frutto di una silenziosa attesa abitata dall'abbandono fiducioso. Da lalucedimaria.it
Udienza generale, Leone XIV: “La vera gioia nasce dalla fede e dalla speranza” - Papa Leone XIV ha rivolto ai fedeli, riuniti in Piazza San Pietro, una profonda riflessione sul mistero del Sabato Santo ... interris.it scrive