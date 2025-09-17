Papa Leone all’udienza generale nuovo forte appello per Gaza

17 set 2025

Udienza del mercoledì per Papa Leone in piazza San Pietro, con un forte appello al cessate il fuoco a Gaza. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa Leone, all’udienza generale nuovo forte appello per Gaza

