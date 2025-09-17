Papa Leone all’udienza generale | Cessate il fuoco a Gaza
Ancora una volta il Papa ha fatto appello per un cessate il fuoco a Gaza. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
In questa notizia si parla di: papa - leone
Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella
La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico
Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione
#Tg2000 - #PapaLeone all'udienza generale: "Cessate il fuoco a #Gaza" #17settembre #Tv2000 #Papa #LeoneXIV #Pope #Vaticano #Chiesa #Pace #MedioOriente #Gaza #Israele #Netanyahu #Palestina #Hamas @tg2000it - X Vai su X
Migliaia di palestinesi in fuga dagli attacchi israeliani nella striscia, la maggior parte intrappolata sotto i bombardamenti, ospedali al collasso. Papa Leone a Piazza san Pietro chiede un immediato cessate il fuoco a Gaza, i palestinesi - dice - sopravvivono in c - facebook.com Vai su Facebook
Papa Leone all’udienza generale nuovo forte appello per Gaza.
Udienza Generale 17 settembre, Papa Leone XIV: il tempo silenzioso dell’attesa è grembo di risurrezione - Udienza Generale 17 settembre 2025, Papa Leone parla della speranza frutto di una silenziosa attesa abitata dall'abbandono fiducioso. Da lalucedimaria.it
Udienza generale, Leone XIV: “La vera gioia nasce dalla fede e dalla speranza” - Papa Leone XIV ha rivolto ai fedeli, riuniti in Piazza San Pietro, una profonda riflessione sul mistero del Sabato Santo ... interris.it scrive