Papa Leone all’udienza generale | Cessate il fuoco a Gaza

Tv2000.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta il Papa ha fatto appello per un cessate il fuoco a Gaza. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone all8217udienza generale cessate il fuoco a gaza

© Tv2000.it - Papa Leone all’udienza generale: “Cessate il fuoco a Gaza”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Zelenski è a Roma. L'incontro con Papa Leone e Mattarella

La casa d'infanzia di Papa Leone diventerà sito turistico

Rai 1, Papa Leone XIV infiamma la televisione

Papa Leone all’udienza generale nuovo forte appello per Gaza.

papa leone all8217udienza generaleUdienza Generale 17 settembre, Papa Leone XIV: il tempo silenzioso dell’attesa è grembo di risurrezione - Udienza Generale 17 settembre 2025, Papa Leone parla della speranza frutto di una silenziosa attesa abitata dall'abbandono fiducioso. Da lalucedimaria.it

papa leone all8217udienza generaleUdienza generale, Leone XIV: “La vera gioia nasce dalla fede e dalla speranza” - Papa Leone XIV ha rivolto ai fedeli, riuniti in Piazza San Pietro, una profonda riflessione sul mistero del Sabato Santo ... interris.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Papa Leone All8217udienza Generale