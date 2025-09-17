Papa Leone ai leader religiosi riuniti ad Astana | Dialogo per la pace

Tv2000.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un messaggio rivolto ai leader religiosi riuniti ad Astana, in Kazakistan, Papa Leone XIV ha richiamato a lavorare per il dialogo e la pace. Servizio di Rita Salerno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

papa leone ai leader religiosi riuniti ad astana dialogo per la pace

© Tv2000.it - Papa Leone ai leader religiosi riuniti ad Astana: “Dialogo per la pace”

In questa notizia si parla di: papa - leone

Il Papa ai leader religiosi: sinergia per la pace, una sola voce per la dignità umana; Leone XIV: ai leader religiosi, “non può esserci pace tra le nazioni senza pace tra le religioni”; Papa Leone XIV è vicino alla popolazione di Gaza che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili, costretto con la forza a spostarsi ancora una volta dalle proprie terre (S.C.).

