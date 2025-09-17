Papa a guide religiose | sinergia di pace

10.16 Creiamo "una sinergia per la pace", "disarmata e disarmante, umile e perseverante, sempre alla ricerca della carità e vicina a chi soffre",e "preghiamo fianco a fianco, serviamo fianco a fianco e parliamo con una sola voce ovunque la dignità umana sia a rischio" Citando il suo primo Urbi et Orbi, il Papa lancia un nuovo appello all'ottavo Congresso dei leader religiosi mondiali ad Astana, Kazakistan. La solidarietà "è sinergia in azione"per "accogliere". "In un mondo fratturato, il dialogo religioso è vitale per la pace",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it