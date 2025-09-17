Paolo Mendico suicida a 14 anni L’esperto | Oggi molti adulti minimizzano liquidano il bullismo come una bravata
Abbiamo chiesto a Giuseppe Maiolo, psicoterapeuta e psicoanalista, come accorgersi se un figlio viene preso di mira e che cosa fare per aiutarlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione. La famiglia: “Subiva bullismo. La scuola sapeva”
Paolo Mendico suicida a 14 anni, i genitori contro la scuola. Gli insulti ignorati e l’accusa alla maestra che incitava i bulli: «Sapevano, non hanno fatto niente»
Valditara chiama il papà di Paolo Mendico, il 15enne suicida a Latina: ispezioni nelle due scuole
Suicidio a 14 anni a Latina, la madre: “Solo un compagno di scuola ai funerali di Paolo”; Suicida a 14 anni, vessazioni fin dalle elementari. I genitori: “I bulli gli spezzavano le matite”; Paolo Mendico, 14enne suicida a Latina: si indaga per istigazione.
Paolo Mendico, suicida a 14 anni. L'esperto: «Oggi molti adulti minimizzano, liquidano il bullismo come una "bravata"» - Abbiamo chiesto a Giuseppe Maiolo, psicoterapeuta e psicoanalista, come accorgersi se un figlio viene preso di mira e che cosa fare per aiutarlo
Paolo Mendico, suicida a 14 anni/ Preside: “Non c’è stato bullismo, al funerale c’era tutta la classe” - Il dramma di Paolo Mendico a Dentro la notizia, su Canale 5, con la lunga intervista alla preside dell'istituto frequentato dal ragazzo ... Secondo ilsussidiario.net