Paolo Mendico morto a 15 anni la rivelazione da brividi sui prof | parlano i genitori

– Il dolore cresce ogni giorno e mamma Simonetta fatica a parlare dopo la scomparsa di Paolo Mendico, il figlio piccolo, gentile e coccolato, che poche ore prima di tornare a scuola ha deciso di togliersi la vita nel silenzio della sua cameretta. . A soli 14 anni Paolo Mendico è diventato, suo malgrado, il simbolo della fragilità adolescenziale e dell’impossibilità di prevedere quando una mente giovane possa cedere sotto il peso delle prese in giro, delle vessazioni e delle prepotenze subite a scuola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Paolo Mendico morto suicida a 15 anni, verifiche su scuola e compagni dopo l'accusa del fratello: l'indagine - Dopo le accuse della famiglia, la procura dei minori ha aperto un'inchiesta sulla morte di Paolo Mendico, il 15enne che si è suicidato prima del ritorno a scuola ... Riporta virgilio.it

paolo mendico morto 15Paolo Mendico morto di bullismo a 15 anni: le denunce rimaste inascoltate - Ora la Procura indaga per istigazione al suicidio e noi non possiamo più accettare che il silenzio diventi complicità ... Come scrive dilei.it

