– Il dolore cresce ogni giorno e mamma Simonetta fatica a parlare dopo la scomparsa di Paolo Mendico, il figlio piccolo, gentile e coccolato, che poche ore prima di tornare a scuola ha deciso di togliersi la vita nel silenzio della sua cameretta. . A soli 14 anni Paolo Mendico è diventato, suo malgrado, il simbolo della fragilità adolescenziale e dell’impossibilità di prevedere quando una mente giovane possa cedere sotto il peso delle prese in giro, delle vessazioni e delle prepotenze subite a scuola. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paolo Mendico morto a 15 anni, la rivelazione da brividi sui prof: parlano i genitori