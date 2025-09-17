Paolo Longobardi | L’Italia può giocare la carta India
Il presidente di Unimpresa: «Va data sicurezza alle transazioni delle pmi che operano in più valute. L’Occidente imponga standard di qualità contro la concorrenza sleale». 🔗 Leggi su Laverita.info
