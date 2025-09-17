“ Paolo , a soli 14 anni, non ha più retto il peso della violenza ingiusta che doveva sopportare, il peso di un mondo crudele che noi adulti abbiamo il dovere di cambiare ma che invece alimentiamo ogni giorno”, cos ì Fru , attore e comico del gruppo The Jackal, ha voluto ricordare Paolo, il ragazzino morto suicida a 14 anni a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. La procura di Cassino indaga per istigazione al suicidio, mentre il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto ispezioni nelle scuole frequentate dal giovane. Da sempre l’attore napoletano ha provato a costruire la sua community online sulla base del rispetto reciproco, parlando spesso di temi sociali, cercando di creare un luogo sicuro per gli utenti della sua pagina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: paolo - storia

La vera storia di Gian Paolo Osio, l'amante della Monaca di Monza: uno spettacolo ai Musei Civici

Paolo Borsellino, Meloni: "Oggi scriviamo una pagina di storia"

A Montecitorio la borsa di Paolo Borsellino, Meloni: “Scritta una pagina di storia del Parlamento”. L’intervento della premier

Iniziare l'anno scolastico con la storia di Paolo, il ragazzo di Latina, è un colpo duro al cuore per tutti .. l'ennesima storia che lascia noi genitori smarriti ed impauriti.. si cerca di insegnare tante cose ai ragazzi ma spesso manca l' essenziale.. l'educazione al risp - facebook.com Vai su Facebook

la storia di Paolo mi distrugge. Non ne usciamo. Non riusciamo ad evolvere. E intanto un ragazzino su cinque in Italia è vittima di bullismo. - X Vai su X

Paolo, la tua storia mi tocca nel profondo: Fru ricorda così il 14enne suicida per il bullismo a scuola; Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la nostra storia - Verissimo Video; Quo vadis? Roma in cammino sulle vie di Pietro e Paolo.

Paolo e Adriana, storia d'amore over 80 nella Rsa: «Il cuore non invecchia mai, ci siamo guardati e subito piaciuti» - Con largo anticipo rispetto al periodo di San Valentino, ci arriva notizia di questa bella love story da Firenze. Secondo corrierefiorentino.corriere.it

Azione cattolica: ricordo di Paolo Trionfini, direttore Isacem. “Testimone coerente e appassionato del Vangelo nella storia” - Con gli occhi ricolmi di lacrime e un vuoto profondo nel cuore di ciascuno di noi, che l’abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto e ... Segnala agensir.it