Paolo Feltrin | Serve il candidato civico o la figura istituzionale non di partito
Professor Paolo Feltrin, il centrodestra non scioglie il nodo del candidato in Veneto. Perché questa lunga attesa?“Si cerca di guadagnare tempo. È un gioco retorico: perché più avanti si va, più diventa difficile costruire liste alternative”. Si è parlato molto della cosiddetta “lista Zaia”. Esiste davvero come opzione autonoma?No, la lista Zaia non esiste, non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: paolo - feltrin
Questa mattina la Città di Jesolo ha ospitato la consueta relazione annuale del Prof. Paolo Feltrin sull’andamento del comparto turistico balneare nel 2024 e le prospettive future. Presente anche la collega e Presidente della Conferenza dei sindaci della Co - facebook.com Vai su Facebook
Il Veneto al voto, Feltrin analizza la fine dello Zaiastan; Feltrin: «Lega da sola alle regionali? No, il centrodestra troverà l’intesa»; No al terzo mandato, l'esperto: «Lega da sola in Veneto? Cadrebbe il governo. E se vogliono provarci le speranze sono poche».