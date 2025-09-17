Paolo Feltrin | Serve il candidato civico o la figura istituzionale non di partito

Professor Paolo Feltrin, il centrodestra non scioglie il nodo del candidato in Veneto. Perché questa lunga attesa?“Si cerca di guadagnare tempo. È un gioco retorico: perché più avanti si va, più diventa difficile costruire liste alternative”. Si è parlato molto della cosiddetta “lista Zaia”. Esiste davvero come opzione autonoma?No, la lista Zaia non esiste, non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

paolo feltrin serve il candidato civico o la figura istituzionale non di partito

