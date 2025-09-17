Paolo Bonolis | Serve un sistema psicologico pubblico gratuito e nelle scuole per salvare i nostri figli

Secondo il conduttore, che è padre di cinque figli , oggi «si perdono molte competenze, si perdono le relazioni interpersonali e si ha difficoltà a poter gestire la nostra quotidianità proprio da esseri umani». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

In questa notizia si parla di: paolo - bonolis

Paolo Bonolis: età, carriera e vita privata del conduttore italiano

Paolo Bonolis e Sonia Brugabelli molto vicini: cosa spera il conduttore

PAOLO BONOLIS CHIUDE LE PORTE A SANREMO. E SU BALLANDO CON LE STELLE…

I PUFFI: IL FILM Quando il saggio e coraggioso Grande Puffo (con la voce di Paolo Bonolis) viene rapito dai perfidi stregoni Gargamella e suo fratello Razamella (con la voce di Luca Laurenti), solo una squadra di Puffi può salvarlo! Guidati da una determina - facebook.com Vai su Facebook

POV: che giudice sarà Paolo Bonolis? #TuSiQueVales vi aspetta prossimamente su Canale 5 - X Vai su X

Psicologo pubblico e gratuito per tutti, Paolo Bonolis sostiene la proposta di legge Diritto a stare bene: «Salviamo le nuove generazioni»; Matteo vince 22mila euro ad Avanti un altro, ma ad aiutarlo è stato Paolo Bonolis: “Rispondi così e hai vinto”; Silvia Bonolis e l'ipossia cerebrale che l'ha colpita alla nascita. Ecco di cosa si tratta.

Paolo Bonolis su Sanremo: “Non è come lo farei io”. E risponde ai gossip su Bruganelli - Paolo Bonolis, re dell’intrattenimento televisivo per ragazzi e grande conduttore di programmi come Ciao Darwin e Avanti un altro, continua a macinare successi grazie alla sua incredibile ironia. Segnala dilei.it

Paolo Bonolis e il gossip sull'ex moglie Bruganelli: "Un certo pubblico è morboso" - Paolo Bonolis, suo malgrado protagonista del gossip in questi ultimi anni, dopo la fine del suo lungo matrimonio con Sonia Bruganelli, ora felicemente fidanzata col ballerino Angelo Madonia, è sempre ... Scrive gazzetta.it