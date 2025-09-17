Paolo Bonolis | Serve un sistema psicologico pubblico gratuito e nelle scuole per salvare i nostri figli

Vanityfair.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il conduttore, che è padre di cinque figli, oggi «si perdono molte competenze, si perdono le relazioni interpersonali e si ha difficoltà a poter gestire la nostra quotidianità proprio da esseri umani». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

