Pantheon lo spettacolo che si ripete solo a settembre | il sole disegna geometrie segrete nella cupola

Tra i simboli monumentali più amati di Roma, il Pantheon continua a sorprendere non solo per la sua grandiosità architettonica ma anche per i segreti che custodisce. Ogni anno, nei primi giorni di settembre, l’antico tempio si trasforma in uno scenario affascinante: il sole, filtrando dall’oculo al centro della cupola, proietta raggi che creano geometrie sorprendenti sugli interni. Non si tratta di un semplice gioco di luce, ma di un fenomeno raro e carico di suggestione, che rivela l’ingegno e la precisione con i quali gli antichi Romani unirono architettura e astronomia. Si tratta di uno spettacolo che, ancora oggi, emoziona visitatori da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it