L’idea è di posizionare pannelli solari in orbita e trasferire l’energia a terra tramite microonde. Uno studio conferma che entro il 2050 si potrebbe compensare fino all'80% dell’attuale produzione energetica eolica e solare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Pannelli solari spaziali per accelerare la decarbonizzazione europea