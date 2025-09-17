Pannelli solari spaziali per accelerare la decarbonizzazione europea
L’idea è di posizionare pannelli solari in orbita e trasferire l’energia a terra tramite microonde. Uno studio conferma che entro il 2050 si potrebbe compensare fino all'80% dell’attuale produzione energetica eolica e solare. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Un operaio di 36 anni è morto dopo essere precipitato dal tetto di un capannone a San Giuliano Milanese. L’uomo stava montando dei pannelli solari, quando sarebbe precipitato nel vuoto. Inutili i tentativi di soccorso. - X Vai su X
Seed round da 2 milioni di euro per la spacetech Astradyne - Il round della startup che sviluppa pannelli solari ultraleggeri, è partecipato da Primo Space, Galaxia di CDP VC e Obloo Ventures, Eureka! Scrive startupbusiness.it
Un nuovo traguardo per Astradyne - up, supportata dall’ASI tramite l'incubatore I3P e il programma ESA BIC Turin, ha ottenuto un importante investimento per lo sviluppo del ... Come scrive asi.it