Panettone Day 2025 pasticceria di Telese Terme conquista il secondo posto | il plauso del sindaco Caporaso

Tempo di lettura: 2 minuti Con grande orgoglio la città di Telese Terme annuncia che il Bar Pasticceria Big si è classificato al 2° posto nella categoria Panettone Classico del concorso nazionale Panettone Day 2025, uno tra i più prestigiosi riconoscimenti per l’eccellenza artigianale del lievitato italiano. Il panettone premiato, realizzato dal maestro pasticciere Francesco Paolella, anima e motore del Bar Pasticceria Big, è frutto di arte, tradizione e passione: farina e lievito madre, arricchito con uvetta e arancia semicandita. Per Paolella “ Questo è il riconoscimento della passione, dell’impegno e della qualità che ogni giorno mettiamo nei nostri prodotti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

