Pandev prima di Ajax-Inter | Pio Esposito ha una grande occasione Vi spiego che tipo di uomo è Chivu

Pandev prima di Ajax-Inter a Sky Sport ha commentato il calciomercato dell’Inter, valutando le scelte per il match di Chivu e il suo carattere. Presente negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Ajax-Inter, Goran Pandev ha condiviso le sue impressioni sul debutto in Champions League dell’ Inter e sul ruolo dei giovani nel nuovo corso guidato da Cristian Chivu. PIO ESPOSITO TITOLARE – «Pio Esposito? È una bellissima cosa, è un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Speriamo faccia una bella partita, non è facile perché c’è la pressione, la senti perché è la Champions». 🔗 Leggi su Internews24.com

