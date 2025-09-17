Palpeggia minorenne 41enne resta ai domiciliari
Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata del 15 settembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Taranto Nord in collaborazione con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto sono intervenuti nel quartiere Tamburi, a seguito della segnalazione di una presunta aggressione a sfondo sessuale ai danni di una minore. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, un uomo di 41 anni, dopo essere sceso da un autobus di linea, avrebbe seguito una minorenne di età inferiore a 14 anni, in una via antistante la fermata, dove l’avrebbe palpeggiata. Il gesto non è passato inosservato ad alcuni residenti della zona, che sono intervenuti bloccando l’uomo e impedendogli la fuga, colpendolo anche fisicamente. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
