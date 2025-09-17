Palazzopoli il Riesame | Corruzione? Mancano prove
Le motivazioni per la revoca di alcuni arresti: «Dalla Procura argomentazioni svilenti». Oggi la delibera per la vendita di San Siro. 🔗 Leggi su Laverita.info
In questa notizia si parla di: palazzopoli - riesame
Palazzopoli, il Riesame: «Corruzione? Mancano prove».
Il Riesame smonta l'inchiesta. "Corruzione? Tesi svilente" - Cade il teorema su una cupola affaristica dietro i grandi appalti ... Lo riporta msn.com
Tribunale del riesame demolisce l’accusa di corruzione nell’inchiesta urbanistica milanese - Il giudizio del tribunale del Riesame è tranchant: " Le argomentazioni non convincono "; " ragionamento congetturale "; " quadro fattuale confuso "; "riproposizione acritica"; e poi, soprattutto: " La ... Come scrive tg.la7.it