Pagelle Salernitana-Atalanta U23 1-0 Donnarumma super Ferraris rompe il ghiaccio | prove di fuga
La Salernitana supera anche gli orobici e vola in testa a punteggio pieno. All’Arechi va in scena una battaglia vera: la Salernitana piega l’Atalanta U23 per 1-0 e vola da sola in vetta alla classifica, a punteggio pieno. Match vibrante, con occasioni da entrambe le parti: i granata sfiorano più volte il vantaggio con Inglese e Uban i, mentre dall’altra parte Donnarumma è strepitoso a negare il gol a Misitano e Vavassori. La partita si sblocca al 15’ della ripresa: cross di Cabianca, sponda di Villa e zampata vincente di Ferraris, che manda in estasi l’Arechi. Nel finale brividi con un rigore prima assegnato alla Salernitana (fallo di mani su giocata di De Boer) e poi revocato dal VAR di Lega Pro e l’assalto all’arma bianca dell’Atalanta under 23 che tiene in apnea l’Arechi fino al 96?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
