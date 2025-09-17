Pagelle Juve Borussia Dortmund | a Vlahovic fa bene la concorrenza Di Gregorio ha tempi di reazione lenti… – VIDEO

Pagelle Juve Borussia Dortmund: a Vlahovic fa bene la concorrenza, Di Gregorio ha tempi di reazione lenti. – Il VIDEO con tutti i voti ai protagonisti. Dopo il pareggio 4-4 tra Juventus e Borussia Dortmund, Paolo Rossi e Chiara Aleati hanno assegnato le loro pagelle ai protagonisti bianconeri, evidenziando sia le prestazioni di chi ha brillato, sia quelle di chi ha faticato nel corso della partita. Dusan Vlahovic è stato senza dubbio uno dei migliori in campo, tanto che Rossi e Aleati gli hanno attribuito un punteggio elevato. Vlahovic ha risposto alla grande alle critiche con una prestazione da leader: due gol e un assist che hanno permesso alla Juve di rimanere in partita e di lottare fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

