Pagelle Juve Borussia Dortmund | a Vlahovic fa bene la concorrenza Di Gregorio ha tempi di reazione lenti… – VIDEO

Pagelle Juve Borussia Dortmund: a Vlahovic fa bene la concorrenza, Di Gregorio ha tempi di reazione lenti. – Il VIDEO con tutti i voti ai protagonisti. Dopo il pareggio  4-4  tra  Juventus  e  Borussia Dortmund,  Paolo Rossi  e  Chiara Aleati  hanno assegnato le loro pagelle ai protagonisti bianconeri, evidenziando sia le prestazioni di chi ha brillato, sia quelle di chi ha faticato nel corso della partita. Dusan Vlahovic  è stato senza dubbio uno dei migliori in campo, tanto che Rossi e Aleati gli hanno attribuito un punteggio elevato.  Vlahovic ha risposto alla grande alle critiche con una prestazione da leader: due gol e un assist che hanno permesso alla Juve di rimanere in partita e di lottare fino all’ultimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

