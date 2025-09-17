Pagelle Ajax Inter | Thuram indomabile Sommer si riscatta e che prova di Pio Esposito!

di Giuseppe Colicchia Pagelle Ajax Inter: i nostri voti ai protagonisti in campo alla Johan Cruijff Arena, sfida valevole per la 1^ giornata di Champions League. Finisce qui Ajax Inter, risultato finale di 0 a 2 nel match valevole per il 1° turno della League Phase della Champions League: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo alla Johan Cruijff Arena. L’ Inter di Cristian Chivu conquista una vittoria convincente nell’esordio stagionale nella League Phase della Champions League battendo l’ Ajax 2-0 ad Amsterdam. La partita, dominata dai nerazzurri, è stata decisa dalla doppietta di Marcus Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Ajax Inter: Thuram indomabile, Sommer si riscatta e che prova di Pio Esposito!

In questa notizia si parla di: pagelle - ajax

Pagelle Ajax Inter, TOP e FLOP del match di Champions League

Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram (8) zittisce le critiche, Pio Esposito (7,5) che debutto, Calhanoglu (7) fa girare la squadra

Youth League, pagelle Ajax-Inter: uragano Iddrissou, saracinesca Taho, Marello si riscatta - X Vai su X

Ritorna la #ChampionsLeague, si comincia con #AjaxInter domani. - facebook.com Vai su Facebook

Ajax-Inter, le pagelle: Sommer si riscatta, Thuram imperioso. Solo un’insufficienza; Ajax-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Thuram trascinatore, Sommer risponde alle critiche, Calhanoglu pennella, Klaassen fatica; Le pagelle di Ajax-Inter 0-2: Sommer si riscatta, Thuram imperiale, De Vrij un muro, buona la prima per Pio Esposito.

Pagelle di Ajax-Inter 0-2: Thuram segna, Sommer para e vanno via le critiche. Esposito, buona personalità - 2 i top e flop del match: Calhanoglu serve due assist a Thuram che non si fa pregare e fa doppietta. Da sport.virgilio.it

Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Air Thuram questa volta esulta. Sommer alla faccia delle critiche - La notizia, dopo una serata storta, è che uno come lui giochi titolare: pensate un po’ come funziona il calcio ai tempi dei social. tuttomercatoweb.com scrive