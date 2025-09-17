Pagelle Ajax-Inter 0-2 Thuram da urlo | Pio Esposito encomiabile

La prima giornata di Champions League è andata in archivio e l’Inter ha cominciato nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno battuto per 2-0 l’Ajax con una prova compatta e decisa, sotto ogni punto di vista. I meneghini hanno espugnato un campo ostico, grazie alla doppietta da calcio d’angolo di Marcus Thuram. Vediamo insieme le pagelle dei calciatori della Beneamata scesi in campo alla Johan Cruijff Arena. Pagelle Inter. Sommer 6.5: Deve compiere un solo intervento ma è fondamentale, a pochi minuti dal vantaggio di Thuram. Risponde alle critiche.. Akanji 6: Commette una singola sbavatura, in una prova in cui non viene chiamato in causa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

