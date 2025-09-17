Pagelle Ajax-Inter 0-2 Thuram da urlo | Pio Esposito encomiabile

Forzainter.eu | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima giornata di Champions League è andata in archivio e l’Inter ha cominciato nel migliore dei modi. I nerazzurri hanno battuto per 2-0 l’Ajax con una prova compatta e decisa, sotto ogni punto di vista. I meneghini hanno espugnato un campo ostico, grazie alla doppietta da calcio d’angolo di Marcus Thuram. Vediamo insieme le pagelle dei calciatori della Beneamata scesi in campo alla Johan Cruijff Arena. Pagelle Inter. Sommer 6.5: Deve compiere un solo intervento ma è fondamentale, a pochi minuti dal vantaggio di Thuram. Risponde alle critiche.. Akanji 6: Commette una singola sbavatura, in una prova in cui non viene chiamato in causa. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

pagelle ajax inter 0 2 thuram da urlo pio esposito encomiabile

© Forzainter.eu - Pagelle Ajax-Inter 0-2, Thuram da urlo: Pio Esposito encomiabile

In questa notizia si parla di: pagelle - ajax

Pagelle Ajax Inter, TOP e FLOP del match di Champions League

Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram (8) zittisce le critiche, Pio Esposito (7,5) che debutto, Calhanoglu (7) fa girare la squadra

Pagelle Ajax Inter: Thuram indomabile, Sommer si riscatta e che prova di Pio Esposito!

Ajax-Inter 0-2, pagelle e tabellino: Thuram trascinatore, Sommer risponde alle critiche, Calhanoglu pennella, Klaassen fatica; Ajax-Inter 0-2, le pagelle della partita di Champions League; Le pagelle di Ajax-Inter 0-2: Sommer si riscatta, Thuram imperiale, De Vrij un muro, buona la prima per Pio Esposito.

pagelle ajax inter 0Le pagelle di Ajax-Inter 0-2: Thuram implacabile (7,5), grande esordio per Esposito (7) - 2 grazie alla doppietta di Marcus Thuram, che di testa ha saputo sfruttare due bei cross ... Segnala ilmattino.it

pagelle ajax inter 0Pagelle di Ajax-Inter 0-2: Thuram segna, Sommer para e vanno via le critiche. Esposito, buona personalità - 2 i top e flop del match: Calhanoglu serve due assist a Thuram che non si fa pregare e fa doppietta. Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Ajax Inter 0