Padre Alex Zanotelli al Santuario della Madonna di Briano
Le armi continuano ad uccidere in Ucraina, nella striscia di Gaza, nel Sudan e in tante guerre dimenticate. Di questi argomenti, e soprattutto di pace, si parlerà con il padre missionario comboniano Alex Zanotelli domani (18 settembre) a Villa di Briano nell’ambito della rassegna ‘Settembre al. 🔗 Leggi su Casertanews.it
#26agosto Buon compleanno a Padre Alex Zanotelli che compie oggi 87 anni. Una vita dalla parte giusta.
SULLE ORME DELLA LAUDATO SÌ: “Camminiamo con passo deciso e cuore ardente” (Don Mimmo Battaglia); Giovedì la supplica alla Madonna di Pompei - diretta tv, le info; Alex Zanotelli al Santuario della Madonna di Briano.
Don Gallo, 11 anni dalla morte. Padre Zanotelli: "Oggi attaccherebbe il governo di estrema destra che predica il suprematismo bianco" - "Oggi avremmo proprio bisogno di don Andrea Gallo: di fronte a questo governo di ultra destra si sarebbe sicuramente infuriato".
Israele-Palestina, presidio a Roma per chiedere il cessate il fuoco. Padre Zanotelli: "Così si rischia la terza guerra mondiale" - Si è svolto mercoledì pomeriggio in piazza del Pantheon a Roma un presidio per il cessate il fuoco in Palestina.