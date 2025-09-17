Padermo | focus multidisciplinare sul mondo della dermatologia

Palermotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla dermatologia clinica classica, con particolare focus sulla dermatologia pediatrica e laserterapia, ai temi emergenti della oncodermatologia. Sarà tutto questo “PaDermo”: un’occasione di incontro tra dermatologi e specialisti di altre branche medico-chirurgiche assieme ai medici di medicina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

