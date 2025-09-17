Ottant' anni di Phil Jackson | la rivoluzione controculturale del Maestro Zen

Gazzetta.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il suo impatto sul basket è paragonabile a quello di Michels nell'Ajax, seppe vincere da giocatore e creare cicli vincenti intorno a Jordan ai Bulls e a Bryant ai Lakers. Con un mantra: il talento si esalta all'interno del collettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ottant anni di phil jackson la rivoluzione controculturale del maestro zen

© Gazzetta.it - Ottant'anni di Phil Jackson: la rivoluzione controculturale del Maestro Zen

In questa notizia si parla di: ottant - anni

Ottant’anni dalla Liberazione, musica e memoria al Castello: “Riflettiamo sul presente”

Ottant’anni fa Hiroshima. Il ricordo al Tempio civico

Gli ottant’anni degli Artigiani: "In crescita"

Ottant'anni di Phil Jackson: la rivoluzione controculturale del Maestro Zen; Ottanta anni di Pat Riley; Director’s Cut: David Lynch racconta Phil Jackson.

Cerca Video su questo argomento: Ottant Anni Phil Jackson