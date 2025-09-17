Ottant' anni di Phil Jackson | la rivoluzione controculturale del Maestro Zen
Il suo impatto sul basket è paragonabile a quello di Michels nell'Ajax, seppe vincere da giocatore e creare cicli vincenti intorno a Jordan ai Bulls e a Bryant ai Lakers. Con un mantra: il talento si esalta all'interno del collettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
