Ortona ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge per raccontare il dolore del popolo palestinese

Chietitoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 settembre al 12 ottobre 2025 lo Spazio di Liberìa, in corso Matteotti 32 a Ortona, ospiterà l’esposizione fotografica “I Grant You Refuge – Ti concedo rifugio”, realizzata da sei fotografi palestinesi: Jehad Al-Sharafi, Mahdy Zourob, Mohammed Hajjar, Omar Ashtawy, Saeed Jaras e Shadi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

