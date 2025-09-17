Orrore mentre parcheggiano l’auto | lui picchiato e rapinato lei trascinata con forza e violentata

Gubbio, 17 settembre 2025 - Due fratelli di 36 e 43 anni di Lecce e un 36enne di Gualdo Tadino sono finiti in manette per violenza sessuale di gruppo, lesioni personali e tentata rapina. L’episodio risale ai primi giorni di settembre, quando, durante la notte, in Piazza 40 Martiri, nel centro storico di Gubbio, i tre uomini hanno aggredito una coppia che stava parcheggiando l’auto. Due degli aggressori hanno colpito l’uomo con calci e pugni intimandogli di consegnare loro del denaro, mentre il terzo ha trascinato con forza la donna in una zona appartata, abusando di lei sessualmente, con il successivo intervento del fratello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

