Oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre 2025: amore, lavoro, salute e fortuna per tutti i segni zodiacali. Scopri la classifica e le previsioni. Indice. Oroscopo settimanale 22-28 Settembre 2025 Ariete. Toro. Gemelli. Cancro. Leone. Vergine. Bilancia. Scorpione. Sagittario. Capricorno. Acquario. Pesci.. FAQ Oroscopo Settimanale 22-28 Settembre 2025. Conclusione Oroscopo Settimanale 22-28 Settembre 2025. Oroscopo settimanale 22-28 Settembre 2025. La settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 settembre 2025 si apre con la Luna in Capricorno, che porta concretezza e voglia di programmare, e si chiude con la Luna Nuova in Bilancia, simbolo di nuovi equilibri e relazioni più armoniche. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre 2025: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni