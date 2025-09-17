Oratorio del Gonfalone apre al pubblico uno dei complessi architettonici e pittorici più suggestivi di Roma

Nel cuore di Roma si trova un luogo magico, che racchiude secoli e secoli di storia, arte e devozione: stiamo parlando dell’Oratorio del Gonfalone, conosciuto anche come la “ Cappella Sistina del Manierismo romano ”. E ora abbiamo un’occasione rara per ammirarlo, grazie alle aperture al pubblico con visite guidate straordinarie, volte a far risplendere tutta la grandezza di uno dei più suggestivi complessi cinquecenteschi della città, scrigno di affreschi, simboli e memoria. Leggi anche: — Il Santuario Siriaco del Gianicolo, visite gratuite senza prenotazione L’Oratorio del Gonfalone: un capolavoro del Cinquecento romano. 🔗 Leggi su Funweek.it