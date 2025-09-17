Ora Meloni vede un business dell'odio | Post contro di me per vendere biglietti a teatro

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la premier, che oggi ha raggiunto il candidato Francesco Acquaroli per la chiusura della campagna elettorale nelle Marche,nei suoi confronti ci sarebbe "un business dell'odio" portato avanti da un presunto gruppo di avversari politici, intellettuali e personalità note che ogni giorno scriverebbero post contro di lei per "vendere libri e biglietti a teatro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - vede

Italia-Malesia, Meloni vede premier Ibrahim: le immagini del vertice

Il governo Meloni non ha una politica industriale, e si vede

Matteo Renzi e Meloni su Almasri: «È debole, vede complotti ovunque»

Meloni, c'è chi fa odio per business; Ora Meloni vede un “business dell’odio”: “Post contro di me per vendere biglietti a teatro”; Meloni: c'è business dell'odio, non accetto lezioni.

meloni vede business odioOra Meloni vede un “business dell’odio”: “Post contro di me per vendere biglietti a teatro” - Secondo la premier, che oggi ha raggiunto il candidato Francesco Acquaroli per la chiusura della campagna elettorale nelle Marche,nei suoi confronti ci ... fanpage.it scrive

meloni vede business odioMeloni, c'è chi fa odio per business - È l'espressione usata da Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI, al comizio del centrodestra ad Ancona per Francesco Acquaroli in vista delle Regionali n ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Vede Business Odio