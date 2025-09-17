Ora è ufficiale | LVMH entra in Moncler
Ora che il posizionamento di LVMH in Moncler si è completato, decade ufficialmente l’accordo di investimento fra il patron del gruppo dei piumini Remo Ruffini e il colosso francese del lusso. L’accordo era per la parte che regolava l’acquisto da parte della holding di Ruffini, Double R, delle azioni dell’azienda italiana, in modo da fare spazio a LVMH. LVMH conclude l’investimento ed entra ufficialmente in Moncler. La notizia arriva tramite un avviso a pagamento. In maniera molto tecnica e giuridica l’azienda spiega che, a seguito del completamento degli acquisti e dell’esecuzione dell’aumento di capitale di Double R, cessa l’efficacia della pattuizione parasociale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
