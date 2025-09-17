© Gazzetta.it - Ora è ufficiale: la Supercoppa italiana sarà a Riad dal 18 al 22 dicembre

In questa notizia si parla di: ufficiale - supercoppa

UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date ufficiali: non solo Bologna-Inter

Supercoppa italiana, svelate le date: l’annuncio ufficiale

Supercoppa, ecco come le attività possono comparire sulla pagina ufficiale dell'evento

OLIMPIA: OBIETTIVO SUPERCOPPA «Sarà la prima partita ufficiale dopo la perdita del Sig. Armani: cercheremo di onorarlo al meglio sia in Supercoppa che per tutta la stagione». Così il GM: https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-milano-stav - facebook.com Vai su Facebook

Christos Stavropoulos ha rappresentato l'Olimpia alla presentazione della Supercoppa: "Sarà la prima partita ufficiale dopo la perdita del Sig. Armani: cercheremo di onorarlo al meglio sia in Supercoppa che per tutta la stagione" #insieme - X Vai su X

Fiorentina-Napoli è ufficiale | la decisione sui tagliandi ai residenti in Campania; Il senatore Casini è carico | Il Bologna è competitivo ci darà belle soddisfazioni.

UFFICIALE – Supercoppa italiana, le date: ecco quando scenderà in campo l’Inter - La Lega Serie A ha comunicato le date in cui si svolgeranno le due semifinali e la finale: ecco quando giocherà l'Inter ... msn.com scrive

C'è l'annuncio: la Supercoppa Italiana si giocherà ancora a Riyadh. Le date e i dettagli - Anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh. Come scrive tuttomercatoweb.com