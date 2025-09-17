Ora di angoscia per Giuseppe | il 67enne risulta disperso in mare
Sono ore di apprensione a Torre del Greco per Giuseppe Izzo. Il 67enne è ricercato da ieri mattina quando sarebbe scomparso nelle acque di Castel Volturno, dove si era recato per una battuta di pesca subacquea.L’allarme è scattato intorno alle 10:30, quando il compagno di immersione – con cui si. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
