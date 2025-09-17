Openda Juve | l’analisi della prima da titolare del nuovo attaccante bianconero Promosso o bocciato? La risposta risiede in queste statistiche
Openda Juve: come è andata la prima partita da titolare del nuovo attaccante bianconero. I numeri della sua prestazione. Un esordio dal primo minuto, in una notte di Champions League, con più ombre che luci. La prima da titolare di Loïs Openda con la maglia della Juve è stata una serata a due facce. Contro il Borussia Dortmund, l’attaccante belga ha mostrato sprazzi del suo talento, ma ha anche faticato a incidere. Luci e ombre: i numeri dell’esordio. Schierato da Igor Tudor come terminale offensivo, Openda è rimasto in campo per 69 minuti. Le note positive arrivano dalla sua capacità di creare gioco: per lui due passaggi chiave e, soprattutto, una grande occasione da gol creata per i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: openda - juve
Kolo Muani–Juve, il PSG alza le richieste: Openda e Jackson le alternative
Openda Juve, totali conferme sull’attaccante del Lipsia: c’è stato un primo contatto con i bianconeri! L’affare può scaldarsi
Openda Juve, l’idea può decollare nelle ultime ore di mercato! Serve questo doppio incastro per portarlo a Torino: cosa deve succedere
Debutto di #Openda da titolare nella #Juve #JuveBVB #UCL - X Vai su X
Il debutto della #JUVE in #ChampionsLeague contro il #BorussiaDortmund potrebbe già regalare un tridente da sogno: #OPENDA – #DAVID – #YILDIZ dal 1º minuto!! ? Questo trio d’attacco promette grandi emozioni!! Chi ha già i brividi? In attes - facebook.com Vai su Facebook
Openda, l'esordio è il primo (timido) passo verso la montagna Juventus: ora servono segnali più decisi - L'attaccante belga ha giocato per la prima volta da titolare con i bianconeri: quali risposte ha lasciato. Secondo ilbianconero.com
Juventus, Openda è un caso prima dell’esordio: “Giocatore inquietante” - Nell’ultimo giorno di mercato, sfumata la possibilità di arrivare a Kolo Muani, la Juventus ha rimediato con l’acquisto di Lois Openda. Si legge su calciomercato.it