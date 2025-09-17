Openda Juve | l’analisi della prima da titolare del nuovo attaccante bianconero Promosso o bocciato? La risposta risiede in queste statistiche

Openda Juve: come è andata la prima partita da titolare del nuovo attaccante bianconero. I numeri della sua prestazione. Un esordio dal primo minuto, in una notte di Champions League, con più ombre che luci. La prima da titolare di Loïs Openda con la maglia della Juve è stata una serata a due facce. Contro il Borussia Dortmund, l’attaccante belga ha mostrato sprazzi del suo talento, ma ha anche faticato a incidere. Luci e ombre: i numeri dell’esordio. Schierato da Igor Tudor come terminale offensivo, Openda è rimasto in campo per 69 minuti. Le note positive arrivano dalla sua capacità di creare gioco: per lui due passaggi chiave e, soprattutto, una grande occasione da gol creata per i compagni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

