Openda Juve buon impatto anche da titolare | due gli aspetti positivi della sua prova contro il Borussia Dortmund La pagella del belga

Openda Juve, buon impatto anche da titolare in Champions League: sono due gli aspetti positivi della sua prova contro il Borussia Dortmund. Loïs Openda ha offerto una prestazione che ha visto più luci che ombre contro il Borussia Dortmund: nonostante la difficoltà nel trovare la rete, ha mostrato qualità importanti che possono essere decisive nel proseguo della stagione. Il belga, partito titolare, si è messo subito a disposizione della squadra con i suoi movimenti rapidi e intelligenti. Secondo la Gazzetta dello Sport Openda si è mosso molto, cercando di proporsi come riferimento offensivo, ma ha trovato poco spazio per concretizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

