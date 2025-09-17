Il cinema ha sempre rappresentato un mezzo potente per esplorare e riflettere sui temi sociali, politici e culturali. La tecnologia del formato VistaVision, introdotta negli anni ’50, ha svolto un ruolo significativo in questa evoluzione, consentendo ai registi di creare immagini di grande impatto visivo e di approfondire tematiche complesse. Negli ultimi anni, questa tecnica è stata riutilizzata da importanti autori come Paul Thomas Anderson, che l’ha adottata per realizzare opere cinematografiche caratterizzate da una forte carica politica e narrativa. l’evoluzione della tecnologia del formato vistaVision nel cinema contemporaneo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - One battle after another: la nuova opera di paul thomas anderson tra virtuosismo e attualità