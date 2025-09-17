Omicidio Villa Pamphili Kaufmann accusato anche per l' omicidio della compagna Anastasia
Si aggrava la posizione di Francis Kaufmann, il 46enne californiano detenuto nel carcere di Rebibbia con l'accusa di aver ucciso la figlioletta di due anni, Andromeda, ritrovata senza vita tra le siepi di Villa Pamphili lo scorso 7 giugno. La procura di Roma ha emesso una nuova ordinanza di arresto nei confronti dell'indagato, al quale viene contestato anche l'omicidio della compagna, nonché madre della bambina, Anastasia Trofimova. Lo riporta LaPresse. La nuova ordinanza di arresto La nuova ordinanza di arresto è stata notificata al 46enne, che sovente utilizzava l'alias di Rexal Ford, nella mattinata di mercoledì 17 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: omicidio - villa
Omicidio Villa Pamphili, venerdì prossimo Kaufman sarà a Roma. Cosa succede adesso
Omicidio-suicidio a Villa di Tirano, il dramma di Maria ed Emilio: “Lui stava male, si sentiva spento”
Omicidio di Villa Pamphili, la fuga di Francis Kaufmann e gli ultimi giorni di Anastasia e Andromeda tra solitudine, degrado e silenzi istituzionali
Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: "Strangolata nel sonno" #villapamphili #kaufmann #anastasia #17settembre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/villa-pamphili-kaufmann-accusato-omicidio-compagna-anastasia_10360 - X Vai su X
All'attenzione dei magistrati anche la società che ha prodotto il film di Francis Kaufmann, l'americano di 49 anni accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili - facebook.com Vai su Facebook
Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'omicidio della compagna: Strangolata nel sonno; Villa Pamphili, Kaufmann ha strangolato Anastasia mentre dormiva accanto alla figlia. L'accusa bis di omicidio; Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche dell'assassinio della compagna Anastasia.
Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche per l'omicidio della compagna Anastasia - Si aggrava la posizione di Francis Kaufmann, il 46enne californiano detenuto nel carcere di Rebibbia con l’accusa di aver ucciso la figlioletta ... iltempo.it scrive
Villa Pamphili, a Kaufmann contestato anche l'omicidio della compagna - Per Kaufmann, detenuto a Rebibbia dopo essere stato estradato dalla Grecia per l'omicidio della figlia Andromeda, trovata senza vita insieme alla madre, il 7 giugno scorso a Villa Pamphili a Roma, c'è ... Come scrive rainews.it