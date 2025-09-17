© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio Vassallo, il figlio del sindaco ucciso scrive a Schlein: “Il Pd sia parte civile al processo”. Ma è troppo tardi

Si apre una vicenda politica spinosa per il Pd sul processo per l’ omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo , iniziato ieri a Salerno a 15 anni dal delitto. In edicola stamane Il Fatto quotidiano titola: “ Omicidio Vassallo, tra le parti civili il governo, il Pd no”. Poco dopo il figlio del sindaco pescatore, Antonio Vassallo, che ieri era in aula, invia una mail ad Elly Schlein ed alla segreteria nazionale dem per esternare “amarezza, sorpresa e dolore” per la mancata costituzione del Pd nel processo, e per sollecitarli a mettere riparo. “Scrivo oggi (.) p er invitarvi a costituirvi parte civile nella prossima udienza fissata per il 17 ottobre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

