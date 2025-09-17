omicidio sul gargano ucciso un fornaio

AGI - Omicidio sul Gargano. Un uomo di 38 anni, Leonardo Ricucci, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, probabilmente un fucile. Il corpo è stato trovato in una zona impervia di Monte Sant'Angelo, in località Sitizzo. A dare l'allarme sarebbero stati i parenti che non lo vedevano tornare a casa. Sull'accaduto indagano i carabinieri. La vittima, che faceva il fornaio, era nipote di Pasquale Ricucci, ritenuto dagli investigatori elemento di spicco della criminalità organizzata del posto, ucciso l'11 novembre del 2019 a Macchia, una frazione di Monte Sant'Angelo. Pasquale Ricucci era ritenuto al vertice del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, da decenni contro i rivali Li Bergolis-Miucci. 🔗 Leggi su Agi.it

