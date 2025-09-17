Omicidio sul Gargano | assassinato il nipote del boss Ricucci La mafia è tornata a uccidere
Lo hanno freddato in macchina, vicino alla sua masseria in una zona impervia del Gargano, vicina a Monte Sant’Angelo. Un’esecuzione. E ora la provincia di Foggia torna a tremare, perché un omicidio con ogni probabilità legato a dinamiche mafiose non si vedeva da tempo. La vittima dell’agguato, infatti, appartiene a un milieu eccellente della criminalità. L’uomo ucciso a colpi di pistola nella sua auto è Leonardo Ricucci, nipote del boss Pasquale Ricucci, ucciso nel novembre 2019 a 45 anni dopo aver scalato i vertici del clan Lombardi-Ricucci-La Torre, erede dei Romito, da sempre in lotta con il clan dei “montanari” Li Bergolis-Miucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: omicidio - gargano
