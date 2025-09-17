Omicidio nella notte | 38enne freddato da un colpo di pistola in periferia
Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant'Angelo nel Foggiano. A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: omicidio - notte
Omicidio di Busto Arsizio: fermato nella notte un 50enne che conosceva Davide Gorla
L'omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio, un fermo nella notte: l'assassino conosceva la vittima
Omicidio di Busto Arsizio: fermato nella notte un 50enne. Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava la maglietta
#PrimaVisioneAssoluta - "Un omicidio per due" Tv Movie inedito: ? Alle 21.20 "Ultima notte di nozze" Gianni e Lou, poliziotti di una cittadina di provincia, indagano sull’omicidio di una donna trovata morta nel lago la sera delle sue nozze. Il principale sospett - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Monte Sant'Angelo: 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco; Monte Sant'Angelo, 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte; Marco Magagna ucciso dalla compagna Stella Boggio con una coltellata al petto durante una lite. «Sono stata aggredita».
Monte Sant'Angelo, 38enne ucciso a colpi di arma da fuoco nella notte - A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it