Omicidio nella notte | 28enne freddato da un colpo di pistola in periferia

Quotidianodipuglia.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant'Angelo nel Foggiano. A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 28 anni, già noto alle forze di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

omicidio nella notte 28enne freddato da un colpo di pistola in periferia

© Quotidianodipuglia.it - Omicidio nella notte: 28enne freddato da un colpo di pistola in periferia

In questa notizia si parla di: omicidio - notte

Omicidio di Busto Arsizio: fermato nella notte un 50enne che conosceva Davide Gorla

L'omicidio di Davide Gorla a Busto Arsizio, un fermo nella notte: l'assassino conosceva la vittima

Omicidio di Busto Arsizio: fermato nella notte un 50enne. Ripreso dalle telecamere mentre si cambiava la maglietta

Giovane 28enne ucciso a colpi di arma da fuoco sul Gargano; Omicidio a Riva del Garda, Ho ucciso la mamma: la drammatica telefonata ai Carabinieri e l'ipotesi sul gesto; Il giallo di Cisliano: due fucilate per ammazzare il giovane di 28 anni. Freddato per la droga?.

omicidio notte 28enne freddatoOmicidio A Monte Sant’Angelo: 28enne ucciso a colpi di pistola - Omicidio a Monte Sant’Angelo: giovane di 28 anni ucciso con colpi d’arma da fuoco in zona isolata, indagini in corso per chiarire moventi e identificare i responsabili ... Secondo gaeta.it

Giovane 28enne ucciso a colpi di arma da fuoco sul Gargano - A quanto si è appeso la vittima, Leonardo Ricucci, di 28 anni , già noto alle forze di polizia, è stato ucciso a colpi di ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Notte 28enne Freddato