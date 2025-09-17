Omicidio nel Gargano nipote di un boss ucciso in auto
E’ stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, con ogni probabilità fucile (arma spesso utilizzata negli agguati soprattutto sul Gargano) Leonardo Ricucci, 38 anni, assassinato a Monte Sant'Angelo (Foggia) e il cui cadavere è stato ritrovato in una zona impervia tra i boschi della zona. Stando ad una prima ricostruzione, il cadavere è stato ritrovato nella notte (l'omicidio risalirebbe ad. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Omicidio sul Gargano: assassinato il nipote del boss Ricucci. “La mafia è tornata a uccidere”
