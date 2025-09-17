Omicidio nel foggiano uomo ucciso a colpi di pistola | Leonardo Ricucci aveva 38 anni l' orrore nella notte
Un omicidio è stato computo la scorsa notte a Monte Sant'Angelo (Foggia). A quanto si è appreso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze di polizia,. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: omicidio - foggiano
UCCISO DAL BUTTAFUORI Vigile del fuoco foggiano ucciso, appello a Bologna: famiglia e Procura chiedono l’omicidio volontario - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio nel Foggiano, 38enne ucciso a colpi d'arma da fuoco; Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte; Sorpreso in auto da un sicario: padre di 7 figli ucciso con un colpo di pistola al collo.
Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte - A quanto si è appreso la vittima, Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze di ... Come scrive ilmattino.it
Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nel Gargano - La vittima sarebbe Leonardo Ricucci, di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine. Riporta rainews.it