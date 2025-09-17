Omicidio sul Gargano. Nella notte un uomo di 38 anni, Leonardo Ricucci, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Il corpo è stato rinvenuto in una zona impervia di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia. A lanciare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati dal suo mancato rientro a casa. Sull’episodio indagano i carabinieri. Sindaco Monte Sant’Angelo: “Mafia è tornata a uccidere”. Sull’agguato è intervenuto il sindaco del comune di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, che ha affidato al suo account Facebook un lungo post. “La mafia è tornata ad uccidere. Un fatto grave, che scuote profondamente la nostra comunità e che ci richiama ad una consapevolezza fondamentale: non dobbiamo mai abbassare la guardia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio nel foggiano, 38enne ucciso a colpi d’arma da fuoco