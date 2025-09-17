Omicidio Matteuzzi è definitivo l' ergastolo per Giovanni Padovani

L’ha aspettata sotto casa, in via dell’Arcoveggio, poi l’ha uccisa colpendola con calci, pugni, sferrandole colpi di martello, per poi finirla sbattendo una panchina di ferro sulla sua testa. Da oggi, 17 settembre, è definitiva la condanna all’ergastolo per Giovanni Padovani, l’ex calciatore che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

