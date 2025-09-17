Omicidio Marco Magagna è iniziato il processo a Stella Boggio
È iniziato oggi davanti alla Corte d’Assise di Monza il processo a Stella Boggio, 33 anni, di Limbiate, accusata di omicidio volontario aggravato per aver ucciso con una coltellata al cuore il compagno Marco Magagna, 38 anni, di Arese la notte del 6 gennaio nella mansarda di Bovisio Masciago dove viveva. La donna, interior designer . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Omicidio di Bovisio Masciago, al via il processo per Stella Boggio: l’imputata in aula in lacrime - I legali: “Intendiamo verificare la sussistenza della legittima difesa” ... Secondo milano.repubblica.it
Stella Boggio a processo per aver ucciso il compagno Marco Magagna: rischia l'ergastolo ma punta allo sconto di pena - La 33enne di Bovisio Masciago, ai domiciliari, deve rispondere davanti ai giudici della Corte d’Assise di omicidio volontario aggravato. Si legge su ilgiorno.it